طبرق تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق اليوم الخميس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، قد أعلن تسجيل 6 وفيات و536 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأضاف المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إجمالي إصابات كورونا في ليبيا بلغ 88522 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 1261 حالة.

وتابع المركز أنه سجل تماثل 741 حالة للشفاء، مبينا أن إجمالي حالات التعافي بلغ 58578 حالة.

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