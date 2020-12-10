مسؤول بالمصرف التجاري: اكتشفنا عمليات اختلاس.. والأمور تحت السيطرة

صرح مدير مركز أمن المعلومات بالمصرف التجاري صبري عبد الرازق باكتشاف عمليات اختلاس في الآونة الأخيرة، لكنه قال إن الأمور تحت الدراسة والتحليل.

وبعث عبد الرازق برسالة طمأنة إلى زبائن المصرف وذلك خلال لقاء تلفزيوني رصدته “الساعة 24″، موضحا أن الموضوع يبدأ مع تفاجئهم في المصرف التجاري بعملية إيداع لعدد 5 حسابات بالفترة الأخيرة دون وجود ما يقابل ذلك الإيداع من مستند تقييد محاسبي.

وأضاف: “تم الاكتشاف من الإدارات الرقابية في المصرف في نفس اليوم وفورا تم التعامل مع الموضوع بكل مهنية وإيقاف الحسابات وتجميدها للتقصي عليها

وتم إبلاغ مباحث الأموال العامة وتعاملوا معنا بكل مهنية”.