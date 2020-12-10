«الشحومي»: لدينا أنظمة مصرفية «متخلفة» يسهل اختراقها ولا تسطيع حماية بيانات العملاء

قال سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي والمصرفي ومؤسس سوق المال الليبي، خبير اقتصادي إن ليبيا استخدمت النظام الإلكتروني والمصرفي دون توفير الحماية اللازمة لهذا النظام ودون وضع ضوابط لحماية البيانات.

وأضاف «الشحومي»، عبر مداخلة متلفزة رصدتها «الساعة24»، أن المصرف المركزي لم يضع أي أكواد أو ضوابط لحماية البيانات إلكترونيا، ولا توجد جهة تشرف على تنظيم العمل الإلكتروني في ليبيا.

وأوضح أنه يوجد في بعض الأنظمة المتخلفة البدائية والتقليدية غير المتعارف عليها ضمن الأنظمة المشهورة العالمية، مشيرا إلى أنها أنظمة سهل اختراقها.

ولفت إلى أن هناك بعض المصارف ليست لديها القدرة على إدارة البطاقات المصرفية الخاصة بها بل تدار من خلال شركات أجنبية

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا أن الصديق الكبير محافظ المصرف المركز المقال بقرار من مجلي النواب، أطلعه اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي بينهما على «جهود إصلاح آلية تحديد سعر صرف الدينار»، وفقا لوصفه.

وقال أوفتشا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اتصال بناء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الكبير، الذي أطلعني على الجهود المبذولة من أجل إصلاح آلية تحديد سعر الصرف”.

وأضاف السفير الألماني لدى ليبيا في تغريدته “لقد أكدت على إمكانية عقد اتفاقية مع ليبيا في مجال التجارة والاستثمار”.