وفاء الشاذلي: لن تستقر أحوال تونس ما لم يتم إيجاد حل جذري للأزمة في ليبيا

قالت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، أمس الأربعاء، إن الواقع في تونس لن يستقر ما لم يتم إيجاد حل جذري في ليبيا.

واضافت الشاذلي في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يجد حلا دستوريا، ولن يتدخل الجيش أو تحصل ثورة جديدة ما لم تستقر ليبيا.

وبينت أن الأرض التونسية ستكون أرضا هشة وتحدث فيها صدامات برلمانية وما وصفتها بكوارث مجتمعية، وما سمتها بالزلازل المؤسساتية، وانهيار اقتصادي، وستظل كذلك حتى ترجع الأمور إلى نصابها في ليبيا.

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