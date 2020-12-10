«الواحة للنفط» تعقد اجتماعا لبحث العراقيل والمشاكل التي تتعرض لها  الشركة

عقدت شركة الواحة للنفط الاجتماع التمهيدي لاستعراض النشاط السنوي، وبحث التساؤلات حول العراقيل والمشاكل التي تتعرض لها الشركة.

وافتتح اللقاء رئيس لجنة الإدارة م نوري الصيد، وبحضور أنور الشهلول عضو لجنة الإدارة والمستشار محمد سعد الزناتي.

وشارك في اللقاء كل من إدارات “الصحة والسلامة والبيئة والاستكشاف والعمليات والتخطيط والمشاريع الرئيسة”.

وناقش الاجتماع نشاطات الإدارات والبرامج المستهدفة والمقترحة لعام 2021م تلى ذلك فتح باب النقاش والتساؤلات حول العراقيل والمشاكل التي تعرضت له الشركة خلال العمل علي تحقيق أهدافها في ظل الإقفالات المتكررة وتطبيق إجراءات مجابهة جائحة كورونا.

وشدد السيد رئيس لجنة الإدارة على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتكاثف في أداء الأعمال بين كافة الإدارات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.