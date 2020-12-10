متى يتم إخراج “المرتزقة” من ليبيا؟

رجّح عضو لجنة 5+5 من حكومة الوفاق، العميد ركن الفيتوري غريبيل، تحقيق خطوة إخراج المرتزقة، وذلك رغم إقراره “بوجود بطء في التنفيذ”.

وأوضح غريبيل في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “قضية إخراج المرتزقة تتطلب وقتا، وتتطلب أيضا ضغطاً دولياً خاصة ما يتعلق بإخراج مرتزقة الفاغنر الروس. صحيح أن هناك بطئاً، ولكن نحن باللجنة العسكرية المشتركة نعمل بكل قدراتنا للتغلب على الصعوبات”.

وألمح عضو لجنة 5+5 من حكومة الوفاق، إلى أنه “قد يتم تجاوز فترة التسعين يوماً”.

وأشار العميد الركن، إلى أن الأمر يعتمد على ظروف العمل ولكن بكل الأحوال سيتم الالتزام بكامل بنود الاتفاق وسنمضي قدماً حتى ولو ببطء.

من جهته، لم يبتعد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، في حديثه للصحيفة، عن الرأي السابق، بقولهن إن “العمل والجهد أمام البعثة الأممية مضنيان. هناك حاجة لوقت، والمقررات ليست دائماً تنفذ في توقيتها، ولكننا متأكدون من أن خروج الأجانب والمرتزقة سيتم عاجلا أو آجلا خاصة في ظل الرفض الشعبي لوجودهم”.

وعن صمود اتفاق وقف إطلاق النار، أوضح المحجوب، “قرار الحرب الآن أصعب من قرار إيقافها، ومع ذلك كل شيء وراد في عالم المصالح”.

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