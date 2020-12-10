تطور جديد في قضية “التمويل الليبي”

اتهم وزير الداخلية الفرنسي السابق بريس أورتوفو، بقضية “تمويل غير قانوني لحملة انتخابية” و”الارتباط بعصابة أشرار”، ضمن التحقيق في التمويل الليبي المحتمل لحملة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 2007.

وأوضح النائب أورتوفو، الذي كان قبل اتهامه الثلاثاء شاهداً في هذه القضية، في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه “فوجئ” بالاتهام.

وأكد الوزير السابق، أن “توجيه الاتهام لا يعني أبداً الإدانة”.

وأضاف أورتوفو، “كل شيء يدل على أنه لم يكن هناك تمويل ليبي لحملة الانتخابات الرئاسية في 2007”.

نقلت صحيفة الشرق الأوسط، أن صهر العقيد معمر القذافي، عبد الله السنوسي، ورجل الأعمال زياد تقي الدين الذي كان مقرباً من أورتوفو، أفادا بأن النائب الأوروبي الحالي قام بزيارة ليبيا مرتين على الأقل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية