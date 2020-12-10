مهاجرون مفقودون في البحر المتوسط تطالب عائلاتهم بمعرفة مصيرهم

أفادت مصادر إعلامية بأن قاربا يحمل على متنه 11 مهاجرا ليبيا، بينهم طفلة في السادسة من عمرها. القارب اختفى منذ العاشرة من شهر نوفمبر الماضي بينما يحاول أهالي المهاجرين التواصل مع الجهات والمنظمات من أجل معرفة مصيرهم.

وتمكنت مصادر إعلامية من التواصل مع أهالي بعض هؤلاء المهاجرين للاستماع لقصصهم وأسباب هجرتهم.

وبدت ردود فعل الأهالي الأولية متلهفة لسماع أي خبر عن أحبائهم المفقودين. معظمهم متمسكون بأمل أن يكون المهاجرون على قيد الحياة وأنهم الآن في إحدى الدول الأوروبية.

ويبحث أهالي المهاجرين عن إجابات عن أسئلتهم حول مصير أحبتهم، دون معرفة الجهة المخولة بتقديم تلك الإجابات أو إلى متى ستستمر هذه الأوضاع.

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