الهازل يكشف لـ218: وثائقي تاريخي ليبي قريبًا

كشف الباحث التاريخي، الأستاذ علي الهازل، أنه يعمل على إعداد شريط وثائقي عن المجاهد محمد فرحات الزاوي.

وأوضح الهازل لـ218، أن الشريط الوثائقي، تُشرف عليه الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية.

وأشار الباحث والأستاذ، علي الهازل، في حديثه لـ218، أن يعكف هذه الأيام على مراجعة كتاب “الإلمام بمن حكم فزان”، للباحث والكاتب يحيى السنوسي.

ويعدّ الكتاب من جزئين، قام الباحث علي الهازل، بكتابة المقدمة لهُ في الجزء الأول.

وفي الثامن عشر من شهر مارس الماضي، نشر الكاتب والباحث التاريخي، علي الهازل عبر صفحته على الفيسبوك، “قبل أسبوع أكملت مراجعة كتاب من جزءين من إعداد الأستاذ يحيي السنوسي الزوردي وقدمت له وعنوان الكتاب الإلمام بمن حكم فزان ، الجزء الاول دفع إلي الطباعة عن طريق مركز ليبيا للدراسات والبحوث الإستراتيجية وخلال ايام سوف يكون بالسوق، أما الجزء الثاني فهو تحت تصويب ملاحظاتي وأعتقد أنه خلال أسابيع سوف يدفع للطباعة”.

وأعرب الهازل عن شكره للأستاذ يحيى السنوسي، بقوله “فشكر للاستاذ يحيى على هذا الجهد التجميعي والتتبع العلمي لمن كان بفزان من شيوخ وقضاة ورجال سياسة وإدارة في المجمل كتاب ثقافي سيكون بكل تأكيد إضافة للمكتبة الليبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية