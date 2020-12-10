الشركسي: لا يمكن السكوت عن “وباء التعطيل والتسويف”

طالب عضو ملتقى الحوار، أحمد الشركسي، بعدم تعطيل الحوارات، بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأوضح الشركسي، عبر صفحته على الفيسبوك: “لايمكن السكوت على تفشي وباء التعطيل والتسويف والمماطلة بين مجلسي النواب والدولة، لايمكن رهن البلاد لهما بهذه الطريقة!، بلدنا التي تعتبرُ اليوم بلداً محتلة بالمعنى الحرفي للكلمة، محتلة بقوام عشرين ألف مرتزق وعشر قواعد أجنبية لاتخفى على مطلع ذي بصيرة!”.

وأضاف عضو ملتقى الحوار، “لايمكن أبداً لأي وطني أن يطالب بالتأجيل لأسبوع!، فما بالك بشهر أو شهرين، يجب الإنجاز بشكل عاجل، و الإسراع بتنفيذ الخارطة”.

وختم الشركسي، حديثه، “ياسادة أليس منكم رجل رشيد نلجأ إليه!، أليس عندكم من ركن شديد نتكئ عليه!، البلد على مقربةٍ من حرب دولية أخرى!، وزيادة في عدد المرتزقة!، وتثبيت القواعد الأجنبية الأولى وإنشاء قواعد جديدة!، روسيا وتركيا تسعيان للتمدد واستخدام بلدنا لذلك فلا تكونوا أنتم الأدوات !”.

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