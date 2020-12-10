الجيش الوطني يكشف حقيقة تحليق طائرات تركية فوق الجفرة وسرت

كشف الجيش الوطني الليبي حقيقة الانباء التي أشارت إلى تحليق طيران أجنبي فوق سماء مدينتي الجفرة و سرت ، نافياً صحة هذه الانباء، وذلك بعد تقارير إعلامية عن وجود طائرات تركية مسيرة في الأجواء الليبية.

وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي إنه لم يحلق أي طيران أجنبي على مناطق سرت والجفرة خلال الأيام الماضية.

وأوضح المحجوب، في تصريحات صحفية وفق موقع ”إرم نيوز“ أن كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي لم تشهد تحليق أي طيران في أجوائها سواء مسير أو طيران حربي.

وأضاف المحجوب أن الأخبار التي تم ترويجها بخصوص هذا الأمر غير صحيحة، وربما يقصد بها تحليق الطيران المسير التركي في أجواء مدن غرب ليبيا التي تقع تحت سيطرة المليشيات والقواعد التركية.

وكانت صحيفة ”لاربيوبليكا“ الإيطالية، أفادت الأربعاء، أن طائرات تركية، يعتقد أنها مسيرة، حلقت في منطقتي سرت والجفرة، حيث يمر خط وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن مصادر ليبية تأكيدها لحدوث انفجارات، رغم غياب أي تأكيد رسمي على وقوع أي ضربات جوية.

وأشارت الصحيفة إلى حدوث ”توتر شديد“، بين قوات الجيش الوطني الليبي وتركيا، في أعقاب ضبط القوات البحرية التابعة للجيش يوم الاثنين الماضي سفينة شحن جامايكية يقودها طاقم تركي، كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، معربة عن خشيتها من حدوث تصادم بين الطرفين.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي أعلن قبل أيام حالة الطوارئ في صفوف قواته بالمنطقة، طالبا رفع درجة الجاهزية والاستعداد.

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