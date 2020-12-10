أسعار النفط ترتفع مع بدء بريطانيا التطعيم بلقاح «كورونا»

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مدعومة بإطلاق بريطانيا حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، والموافقة الوشيكة على اللقاح في الولايات المتحدة، ما يحفز انتعاش الطلب على الوقود، رغم الزيادة الكبيرة في الخام الأميركي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.6%، إلى 45.77 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.5% إلى 49.08 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وأشارت الوكالة إلى إمكانية بدء التطعيمات في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، مع اجتماع لجنة من المستشارين اليوم الخميس لمناقشة ما إذا كان ينبغي أن توصي إدارة الغذاء والدواء بترخيص استخدام لقاح «فايزر- بايونتيك».

ومع ذلك ، هناك بعض العقبات أمام سوق النفط، إذ تلجأ حكومات حاليا إلى زيادة القيود لوقف الموجة الثانية من الوباء، في ظل العمل على إنتاج اللقاح وتوزيعه بكميات كبيرة.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2021 بمقدار 110 آلاف برميل يوميا، لتكون الكمية 5.78 مليون برميل يوميا.

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