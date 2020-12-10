ليبيا الان

«المدني»: الليبي أصبح يبحث عما يأكل ويشرب ونسي الطموح

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد المالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، أن المواطن الليبي أصبح يبحث عما يأكل ويشرب ونسي ما وصفه بـ«الطموح»، بحسب تعبيره.

وقال المدني في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هم على هم وغم على غم ومشاريع متوقفة، هذا هو حال الليبي الآن”، على حد قوله.

وأضاف “الليبي أصبح كالمركب التائه وسط أمواج محيط هائج، يومه يمضي في البحث عما يأكل ويشرب ونسى شيء اسمه طموح، كل هذا بسبب الإدارة المالية الفاشلة لموارد الدولة والفساد المستشري في كل قطاعاتها”، وفقا لوصفه.

وتابع “الآن وبعد أخذ وردّ سيرضون متجملين علينا على تعديل سعر الصرف ولا ندري كم سيكون هذا التعديل وكيف ستكون الآلية، وهل سيكونوا صادقين معنا ولو مرة واحدة في حياتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص أوصلنا لهذا الوضع المرير”، بحسب زعمه.

الوسوم

الفساد المليشيات بركان الغضب عبد المالك المدني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لما العاهرة تتكلم عالشرف

    وهذا اللي احني فيه منين يا إمعة؟؟؟ ماهو كله من الصعاليك وما يسمى بالثوار والشكالات الوسخة المعفنة اللي زيك يا شخاخ يا عيل يا بغل وزي النتن بادي وباقي الصعاليك والتيوس والخوارج والزنادقة والخوانجية واللقطاء والبوفتات والبغولة والمخانب والأوباش.

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

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  • وانت طبعا شبعان من الاكل الحرام وطموحك ان يسيطر الاتراك يامتناك على الموارد النفطية ويصبح الشعي الليبى عبيد عند سلطان الدعارة اتفووووه على طموحك ياحقير

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