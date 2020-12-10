مصراتة تسجل 26 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 54 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة اكتشاف 26 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 54 مصابًا، بينما توفى آخر، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7568 حالة، بينها 1215 حالة نشطة، و6106 متعافين، فيما توفي 247 آخرون.

وسجلت ليبيا 536 إصابة جديدة بالوباء، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليوم الثلاثاء الماضي.

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