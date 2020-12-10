اليوم.. البعثة الأممية تدعو لجولة جديدة من الحوار الليبي وهذا الهدف منها

دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس.

وبحسب بيان للبعثة نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“، فإن دعوتها أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع تأتي من أجل متابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية انطلاقًا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة من قبل البعثة.

وأعربت البعثة في بيانها عن أملها بالوصول إلى الطريقة الأنسب لاختيار منصبي الرئاسي والحكومة الجديدين، والمضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها.

يذكر أن آخر جلسة للحوار عن بعد انحصر فيها التصويت على الآلية الثانية والثالثة من 10 آليات عرضتها البعثة الأممية .

وكانت البعثة الأممية أجلت مسألة حسم منصبي الرئاسة والحكومة في المرحلة الانتقالية الجديدة، بعد عدم توصلها إلى حسم المسألة، يوم السبت الماضي، فيما كان من المقرر أن تعقد، الإثنين الماضي، غير أنه تم تأجيلها مجددًا.

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