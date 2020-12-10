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النقاصة يوضح موقع المنطقة التي يجب إخراج المرتزقة منها

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد عضو لجنة 5+5 من حكومة الوفاق، العميد مختار النقاصة، أن الاجتماع الذي جمع اللجنة مع رئيس المجلس الرئاسي، بحث مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلنته الأمم المتحدة من جنيف في 23 أكتوبر الماضي.

وأوضح النقاصة، لوكالة الأناضول،: “كما تباحثنا بشأن تنفيذ ما اتفقت عليه اللجنة (5+5) في اجتماع سرت”.

وأضاف عضو اللجنة العسكرية، بأن “المنطقة الأولى التي سيبدأ منها تنفيذ الاتفاق، تمتد من بوابة بوقرين شرقي مصراتة إلى منطقة الوشكة غربي سرت، وذلك بأن تبدأ اللجنة الفرعية والجهات المعنية بنزع الألغام وترحيل المرتزقة”.

وعن المرتزقة، أشار النقاصة، إلى أن “المنطقة التي يجب إخراج المرتزقة منها للبدء في ترحيلهم، تمتد من بوابة السودة جنوبي سوكنة إلى بوابة بوقرين شرقي مصراتة، ومنها إلى بن جواد شرقي سرت”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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