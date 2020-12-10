«دردور» من إسطنبول: أعوان النظام السابق «الهاربين» يطلبون منك أن تكون «جاهلا ومتخلفا» مثلهم

هاجم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، من وصفهم بـ«أعوان النظام السابق»، مدعيا أنهم يهاجمونه بأسماء مستعارة.

وقال «دردور»، المقيم في إسطنبول بتركيا في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الأعوان الهاربين يقرون بما نصفهم به من جهل وتخلف”، بحسب وصفه.

وأضاف “المضحك أن أعوان النظام السابق الهاربين من ليبيا في جلابيب نسائية، عندما يهاجمونك بأسماء مستعارة، يعايرونك بأنك كنت عضو لجنة ثورية وحتى مكتب اتصال، وشهادتك في الكتاب الاخضر، رغم أنهم يحملون هذه الصفات التي ينسبونك إليها”، وفقا لتعبيره.

وتابع “لا يجوز عقلا لإنسان متحرر بأن يحمل صفات أغبياء يهتفون علم يا قايد علمنا، فكيف لحامل مؤهل دكتوراه في تقنيات التعليم بدرجة الشرف أن يكون قد تعلم على يد قائدهم مثلهم، وخاصة أن المتحدث قد أكمل دراسته بمنحة أجنبية بعد أن قطعوا عنه المنحة الليبية لأسباب أمنية تخص نظامهم الهالك”، على حد زعمه.

وواصل “شاهدت أثناء دراستي كيف أن بعض طلبة «متخلفي القبائل» يمكثون سنوات طويلة في بلد الدراسة ولا ينهون دراستهم. فهل سمعتم (بلقاق ثوري) يحمل مؤهل علمي حقيقي ولديه إصدارات علمية”، بحسب حديثه.

واستكمل “بما أنهم بدو يستفيدون من الحضارة ويحاربونها ويهتفون (يا شراب حليب الناقة ويا بو عباء)، ويعلمون أنهم متخلفين، يحاولون إنشاء سيرة حياتية لك تتفق مع سيرتهم، ويعيرونك بأنك جاهل متخلف مثلهم، وهذا إقرار منهم بكل الصفات التي نصفهم بها، واعتراضهم فقط، لماذا لا تقول أنا جاهل متخلف مثلهم”، وفقا لادعائه.