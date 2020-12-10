فريق العمل المعني بحقوق الإنسان: احترام الحقوق يجب أن يكون في صميم عملية السلام الليبية

رحبت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان – هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- والذي أنشئ في سياق عملية برلين، بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وقالت في بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، :”إن احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها،” مؤكدة على “إن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية.”

واتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر في تونس، والبالغ عددهم 75 مشاركاً على خارطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة وتدعو إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية. وألحقت بخارطة الطريق مبادئ الحقوق الأساسية الرامية الى تحقيق السلام المستدام والتي وضعها أعضاء بارزون في المجتمع المدني الليبي. وتأتي العملية السياسية الحالية عقب سنوات من النزاع أدت إلى الانتقاص المستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويؤيد الرؤساء المشاركون لفريق العمل بشدة دعوات الليبيين الى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خارطة الطريق. كما شدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وحذرت الرئاسة المشتركة لفريق العمل من أن “أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف،” مضيفة أن “الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم”.