في رسالة لعقيلة صالح.. الجدال : لا تُوافق قبل أن يتحقق ذلك

وجه الكاتب والمحلل السياسي المختار الجدال، رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن جلسة غدامس القادمة.

وقال الجدال في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان (الحقيقة بوضوح)، :”أنصحك يا عقيلة بأن لا توافق على حضور جلسة غدامس القادمة إلا بشروط وهي: أن لا يحضر الجلسة كل من لم يقسم اليمين القانونية أمام البرلمان في جلسة القسم، أن لا يحضر الجلسة … كل من أمتنع عن حضور الجلسة التي تم فيها اختيار مكتب الرئاسة في البرلمان “المقاطعين”، أن لا يحضر كل من أمتنع عن حضور جلسات البرلمان بعد صدور ما يعرف بحكم المحكمة وقضية المناعي، أن لا يحضر الجلسة كل من ظهر في وسائل الإعلام وهو ينزل من قارب في الميناء وأدلى بتصريحات ضد مجلس النواب والجيش وفي وقت مبكر جدا عندما كانت بنغازي ودرنة محتلة من الإرهابيين، أن لا يحضر الجلسة كل من أنقطع عام كامل ثم التحق وأستلم مرتب ذلك العام وغادر طبرق إلى الآن، أن لا يحضر الجلسة كل من لم يحضر جلسات البرلمان لخمس أشهر متصلة أو متقطع في حضور الجلسات، أن لا يحضر الجلسة كل من لا يستطيع العودة إلى دائرته الانتخابية ويحضر تفويض من عدد 100 فرد فقط من ناخبيه، أن لا يحضر الجلسة كل من أشترى شقة أو بيت خارج الحدود خلال السنوات الخمس الماضية وأن يقدم كشف حساب عن الأموال الموجود في بنوك الخارج، أن لا يحضر الجلسة كل من تحصل على اعتماد تحويل أموال من البنك المركزي لغرض التجارة وهو عضو في البرلمان، أن لا يحضر الجلسة كل من تولى منصب في الحكومات ما بعد انتخابات اتفاق الصخيرات وخاصة وزير أو سفير، عندها فقط وافق على حضور جلسة البرلمان في أي مكان في الوطن حتى في قاعة الشعب في طرابلس وستجد الناس معك، وأخيرا البرلمان مدد له بناء على اتفاق توافقي في الصخيرات بمعية مجلس رئاسي ومجلس للدولة، وإذا تقرر أقصائك من البرلمان يفترض أن يقصى كل الأجسام الأخرى قبل البرلمان. لا توافق يا عقيلة قبل أن يتحقق ذلك”، بحسب تعبيره.

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