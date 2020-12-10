الشحومي: أنظمة ليبيا المصرفية ” متخلفة” ويسهل اختراقها

انتقد الخبير الاقتصادي والمصرفي ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، استخدام ليبيا النظام الإلكتروني والمصرفي دون توفير الحماية اللازمة لهذا النظام ودون وضع ضوابط لحماية البيانات.

وقال الشحومي، في تصريح إعلامي إن المصرف المركزي لم يضع أي أكواد أو ضوابط لحماية البيانات إلكترونيا، ولا توجد جهة تشرف على تنظيم العمل الإلكتروني في البلاد، مبينا أن هذا يوجد في بعض الأنظمة المتخلفة البدائية والتقليدية غير المتعارف عليها ضمن الأنظمة المشهورة العالمية، مشيرا إلى أنها أنظمة سهل اختراقها.

وأشار الشحومي إلى أن هناك بعض المصارف ليست لديها القدرة على إدارة البطاقات المصرفية الخاصة بها بل تدار من خلال شركات أجنبية

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