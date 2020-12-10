أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة شمالا وفرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق الشمال أجواء متقلبة، مع رياح نشطة وباردة، خصوصا على المناطق الساحلية وفرصة سقوط أمطار من حين لآخر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 16 و30 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

فرصة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، وتكون جيدة على بعض المناطق غدا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية، وبين 12 و15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الغربي.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

فرصة لسقوط أمطار متفرقة اليوم خاصة على المنطقة الممتدة من المرج إلى درنة، والرياح غربية إلي جنوبية غربية، نشطة السرعة، قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كيلومتر في الساعة ، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية على غالبية المناطق، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلي شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

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