“باشاغا”: نُحقّق بشبهات فساد قيمتها 1,75 مليار دينار

كشف وزير الداخلية المفوّض بحكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا، عن مراجعات داخلية تجريها وزارته وتدقيق لما قيمته حوالي ثلاثة مليارات دينار، في إطار الحرب ضد الفساد.

وذكر “باشاغا” في سلسلة تغريدات حول ما وصفه بـ”آفة الفساد”، أن قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال بوزارة الداخلية يقوم حاليًا بالتحقيق في شبهات فساد، تصل قيمتها حسب تقديرات أولية إلى حوالي مليار و750 مليون دينار.

ولفت الوزير إلى أن الفساد آفة تهدد حاضر أي دولة ومستقبلها، مؤكدًا على التزام وزارة الداخلية بمحاربة الفساد، وملاحقة جرائم غسل الأموال، وتصميمها على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم كائناً من يكون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم متى توفرت الأدلة المطلوبة، حسب قوله.

تصريحات “باشاغا”؛ تأتي في وقت يشنّ فيه مكتب النائب العام في طرابلس، حملة للتفتيش عن عمل الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث يُجري تحقيقات في القضايا المتعلقة بالفساد المستشري في البلاد بعد أن أرهق ميزانيتها.

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