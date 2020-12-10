السيوي: المصرف المركزي سيعيد فتح منظومة مخصصات أرباب الأسر

ليبيا – أكد مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في المصرف المركزي طرابلس سالم السيوي فتح منظومة أرباب الأسر يوم الأحد القادم.

السيوي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء أكد أن فتح المنظومة يوم الأحد القادم لاستكمال مخصصات 2019.

وفي سياق متصل ، صرح السيوي لقناة “ليبيا218″ بأن المصرف سيشرع اعتبارا من الأحد المقبل بإعادة فتح منظمة مخصصات أرباب الأسر ” 500دولار” للمواطنين ممن لم يستلموا مخصصاتهم عام 2019.

وأضاف بأن عدد غير المستفيدين من مخصصات العام الماضي بلغ 300 فرد وتقدر القيمة المالية المستحقة لهم 150 مليون دولار.

السيوي شدد على الراغبين من الاستفادة من إعادة تفعيل مخصصات أرباب الأسر لهذا العام بضرورة التقدم خلال ما تبقى من عام 2020،مشيرا إلى أن إغلاق المنظومة سيكون في الـ 31 من ديسمبر الجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية