الغرياني: على “الوفاق” الاستعانة بتركيا عند أي اتفاقات أمنية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن حكومة الوفاق كان عليها أن تطلب الأجهزة والمعدات التي تحتاجها من بلد صديق مثل تركيا، لافتًا إلى أنه يجب تشجيع تركيا لأن الجميع يحاربونها ويحاصرونها، وذلك في إشارة إلى الاتفاقية الأمنية التي وقعها وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا مع فرنسا.

الغرياني أوضح – خلال برنامج “الإسلام والحياة” على قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية – أنه إذا كان لابد ولم تكن هذه الآلات والمعدات لدى تركيا فهناك بلاد أقل شرًا من فرنسا، حيث حذر الإسلام من التعاون مع مثل هذه الدولة.

الغرياني حذر من الفتاوى التي وصفها بـالمغرضة التي تبيح التعاون مع مثل هذه الدول، ووصف هذه الفتاوى بأنها تبطن التطبيع وتروج له بحجة المصالح، مُشيرًا إلى أن هذه المصالح هي خلاصة السياسة الأمريكية التي أوصت بها دول الخليج، وبعض المشايخ يفتي بها، وهي فتاوى تعتبر نصرة للظالمين وتخلي عن أهل الحق والجهاد وأهل الدين، وأصحابها هم من فرطوا في بلادهم ودينهم.

وطالب كل من دافعوا عن الوطن ويعنيهم أمره من الذين لا يزالون ثابتون على مبادئهم ويضحون بأرواحهم أن يضغطوا بكل قوة للوقوف مع تركيا ضد من أسماه الحلف الشيطاني الذي تقوده فرنسا.

وتأتي تصريحات الغرياني فيما يواصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بإبرام صفقات تجارية مع الشركات الفرنسية؛ بهدف الحصول على دعم دولي لتولي منصب رئيس الحكومة الوطنية المُزمع تشكيلها خلال أيام لتقود المرحلة الانتقالية.