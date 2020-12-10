الجيش المصري يدمر 21 عربة محملة بالأسلحة والإرهابيين قرب الحدود مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع المصرية، الخميس، أن قواتها نفذت ضربة استباقية ضد عناصر إرهابية على الحدود مع ليبيا، دمرت خلالها 21 عربة دفع رباعي محملة بالإرهابيين والأسلحة والذخائر.

وجاء الإعلان عن هذه العملية في بيان للدفاع المصرية حول حصيلة العمليات العسكرية التى تقوم بها في مكافحة الإرهاب في الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر الجاري .

وأظهر مقطع مرئي ضربات جوية عالية الدقة نفذتها طائرات القوات الجوية المصرية على الحدود مع ليبيا استهدفت ودمرت خلالها قافلة للإرهابيين تضم أكثر من 20 مركبة تحمل أسلحة وذخائر .

ويبدو من المشاهد المصورة أن مقاتلات رافال المصرية متعددة المهام أدت الدور الرئيسي في هذه العملية التي وصفت بالاستباقية

وشاركت في هذه العملية طائرات الاستطلاع التي تولت رصد الوضع وتوثيق مهاجمة وتدمير عربات الدفع الرباعي التي تحركت في مسارات وعرة متسترة بالظلام .

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