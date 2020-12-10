ميناء بنغازي يستقبل شحنات بضائع وسلع مختلفة

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، أن سفينة نقل الحاويات (شارلي) رست على أرصفة الميناء وعلى متنها عدد 280 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما أوضح المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، أنه تم دخول سفينة نقل الحبوب (سي دوڤ) وعلى متنها 31396 طن من حبوب الشعير، بالإضافة إلى سفينة نقل الأسمنت (أويا ستار) الوكيل الملاحي شركة النيل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 17000 طن من مادة الأسمنت السائب، كما غادرت الميناء سفينة نقل السيارات (VIKINGADVENTURE) بعد تفريغ كامل شحنتها من السيارات وعددها 2030 سيارة قادمة من السوق الكورية.