مدير أمن بنغازي يصدر تعليماته بنشر 1000 شرطي مرور في المدينة

بنغازي 10 ديسمبر 2020 (وال)- أصدر مدير أمن بنغازي العقيد ونيس أحمد الشكري الخميس، تعليماته بنشر 1000 شرطي مرور في مختلف أنحاء المدينة، وذلك بسبب الازدحام القائم في معظم شوارع وطرقات المدينة، وتكدس المركبات الآلية أثناء السير لفترة طويلة في مشهد يومي أصبح يُؤرق ويُزعج المواطنين.

وأكد الشكري خلال جولة ميدانية رفقة رئيس المرور والتراخيص بنغازي العقيد رمضان عمر الكوري، داخل وحدات القسم، ومصنع اللوحات المعدنية، وقسم المركبات بالمديرية، أن الخطوة تهدف إلى حل مشكلة الازدحام ومسبباتها والمعوقات المتعلقة بالجانب الأمن المروري، وسدّ أي ثغرات في الاختصاص الأمن المروري. (وال- بنغازي) ر ت

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