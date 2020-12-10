غريبيل: قضية إخراج المرتزقة تتطلب المزيد من الوقت والضغط الدولي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقر آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية وعضو وفد حكومة الوفاق بلجنة “5+5” العسكرية الفيتوري غريبيل، بوجود بطء في تنفيذ عملية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شهر أكتوبر الماضي بجنيف بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة.

غريبيل قال، في تصريحات صحفية، إن قضية إخراج المرتزقة تتطلب المزيد من الوقت والضغط الدولي، مُضيفًا “صحيح أن هناك بطئاً، ولكن نحن باللجنة العسكرية المشتركة نعمل بكل قدراتنا للتغلب على الصعوبات”.

وأشار إلى إمكانية تجاوز فترة التسعين يومًا المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار لخروج المرتزقة، متابعًا “الأمر يعتمد على ظروف العمل ولكن بكل الأحوال سيتم الالتزام بكامل بنود الاتفاق وسنمضي قدمًا حتى ولو ببطء”.

وقال غريبيل، في تصريحات سابقة، إن اللجنة انتهت من تشكيل لجنة فرعية لحصر العناصر والآليات المسلحة الثقيلة لدى كل طرف، في كل نقطة ومنطقة، وستبدأ بسحبهم من خطوط التماس بسرت والجفرة، على أن يتم عقب ذلك سحب الأفراد والأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة توصلت خلال اجتماعها في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي في جنيف وبرعاية أممية، إلى اتفاق يقضي بوقف فوري لإطلاق النار، كما ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها لمعسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.