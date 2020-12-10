الغرياني لـ”مسؤولي الوفاق” : عودوا إلى تركيا حليفتنا التي نلجأ إليها وقت الشدة

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني، مجددا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، على خلفية زيارته لفرنسا وتوقيع اتفاقية أمنية معها.

وأوضح الغرياني، في ظهور إعلامي، أن العجب لا ينقضي من زيارة باشاغا إلى فرنسا وتوقيع اتفاقية أمنية معها ودعمها بالمال الليبي، مضيفا أنه كان يجب على وزير الداخلية ألا يزور فرنسا استنكارا لإساءتها للنبي، معتبرا أن زيارة باشاغا تعد تشجيعا لها، ففرنسا بلد معادية للدين، وتحارب وتقاتل أهل ليبيا بكل ما تملك .

وأضاف الغرياني، أنه في البداية أكدوا أن زيارة باشاغا لفرنسا تمت بموافقة الجانب التركي، ثم اكتشف هذا الأسبوع، من خلال التقرير الذي أذاعته أحدى القنوات التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير راض عما تقوم به ليبيا الآن من انحياز لفرنسا .

واستطرد المعزول قائلا: ” لولا أن الله ساق تركيا إلى ليبيا في وقت الشدة، لا يعلم إلا الله ما هو حال طرابلس في هذا الوقت، فإعطاء الظهر لتركيا والتوجه إلى خصمها فرنسا غدر بالحليف الذي يتم اللجوء إليه في وقت الشدة ويقف إلى جانب الوفاق ” .

واستكمل الغرياني موجها حديثه لحكومة الوفاق غير المعتمدة: ” أيها المسؤولون لا تأمنوا غدر حفتر، الذي لا يزال يحشد، وشن هجوم مؤخرا على أوباري “، متابعا :” الأجدر بكم أن ترجعوا إلى حليفكم طوعا الآن وتعتذروا إليه إذا كنتم قد أعرضتم عنه، وتجددوا التحالف الذي بينكم وبينه، هذه نصيحة” .

وفي نهاية حديثه، دعا المعزول ، الميليشيات، إلى الضغط بقوة على حكومة الوفاق غير المعتمدة للوقوف مع تركيا ضد فرنسا، واصفا فرنسا بـ “الدولة المارقة التي تعادي الله ورسوله ” .

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