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الغرياني لـ”مسؤولي الوفاق” : عودوا إلى تركيا حليفتنا التي نلجأ إليها وقت الشدة

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني، مجددا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، على خلفية زيارته لفرنسا وتوقيع اتفاقية أمنية معها.

وأوضح الغرياني، في ظهور إعلامي، أن العجب لا ينقضي من زيارة باشاغا إلى فرنسا وتوقيع اتفاقية أمنية معها ودعمها بالمال الليبي، مضيفا أنه كان يجب على وزير الداخلية ألا يزور فرنسا استنكارا لإساءتها للنبي، معتبرا أن زيارة باشاغا تعد تشجيعا لها، ففرنسا بلد معادية للدين، وتحارب وتقاتل أهل ليبيا بكل ما تملك .

وأضاف الغرياني، أنه في البداية أكدوا أن زيارة باشاغا لفرنسا تمت بموافقة الجانب التركي، ثم اكتشف هذا الأسبوع، من خلال التقرير الذي أذاعته أحدى القنوات التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير راض عما تقوم به ليبيا الآن من انحياز لفرنسا .

واستطرد المعزول قائلا: ” لولا أن الله ساق تركيا إلى ليبيا في وقت الشدة، لا يعلم إلا الله ما هو حال طرابلس في هذا الوقت، فإعطاء الظهر لتركيا والتوجه إلى خصمها فرنسا غدر بالحليف الذي يتم اللجوء إليه في وقت الشدة ويقف إلى جانب الوفاق ” .

واستكمل الغرياني موجها حديثه لحكومة الوفاق غير المعتمدة: ” أيها المسؤولون لا تأمنوا غدر حفتر، الذي لا يزال يحشد، وشن هجوم مؤخرا على أوباري “، متابعا :” الأجدر بكم أن ترجعوا إلى حليفكم طوعا الآن وتعتذروا إليه إذا كنتم قد أعرضتم عنه، وتجددوا التحالف الذي بينكم وبينه، هذه نصيحة” .

وفي نهاية حديثه، دعا المعزول ، الميليشيات، إلى الضغط بقوة على حكومة الوفاق غير المعتمدة  للوقوف مع تركيا ضد فرنسا، واصفا فرنسا بـ “الدولة المارقة التي تعادي الله ورسوله ” .

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تعليقات

  • حليفك ياحلوف يبيع ابوه من اجل مصلحته الشخصية فهو من باع حلب للروس مقابل عفرين ومستعد ان يبيع الاخوان اذا كان هذا يضمن له البقاء فى السلطة بعد ان يرحل البغل ترامب الذى كان يوظفه للاعمال القذرة التى تسئ للاسلام فانتم ايها الخوارج شر خلق الله اكثر من اسأتم لرسول الله فماذا تتوقع من فرنسا وهى ترى من يذبح الناس وينسب هذا زورا وبهتانا لرسول الله الذى حدد صفة المسلم بانه من يسلم الناس من لسانه ويده فهل انت اصلا ينطبق عليك هذا الشرط بالطبع لا ولكن ينطبق عليها صفات المنافقين تماما تتنفس الكذب وخائن وفاجر فى الخصومة بينما الاسلام يدعوا للتسامح حتى مع من اساؤوا للاسلام ولو عرف الشعب الفرنسى صحيح الاسلام والسيرة العطرة لرسول الله لدخلوا فى دين الله افواجا لكن للاسف انتم ايها الخوارج شر خلق الله تتحالفون مع الصهاينة لتشويه صورة الاسلام السمح ولهذا اطلب من مسلمى فرنسا ان ينصروا رسول الله بالموعظة الحسنة وان يتصفوا بصفات رسول الله من صدق وامانة وتسامح وقتها سنجد من يرسم صورة حقيقية لرسول الله سراجا منيرا يهدى الى الصراط المستقيم اما انتم ايها المغضوب عليهم والضالين فليس لكم دين الا حب المال الحرام والدعارة والقذارة اتفوووووه عليك شيخ المتنطعين حيث وعدكم رسول الله بالعلاك وحدد مصير اسطنبول التى ستفتح على يد جيش المسلمين بلا قتال ويقتسموا غنائما فى دلالة على انها ارض كفر وضلال لانها مسقط راس مجرم الحرب الدجال اردوغان من كس امه تنزيل ياابوالمهابيل

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  • أنت هو المارق ايها المفتن وانت هو عدو المسلمين الذين أستبحت دمهم وسلطت عليهم كلابك و كلاب سيدك العميل الامريكي الصهيوني القردوغان…لو بك ذرة وطنية لماذا لا ترجع الي الوطن انت واسرتك بدلا من ان تصول وتمرح في بلد الدواعش عاصمة العاهرات اسطنبول انت واولادك الذين يتنقلون بين بريطانيا وتركيا بأموال الليبيين المساكين الذين يقفون بالايام امام المصارف مقابل 400 دينار وانت تقبض في مرتبك العشرين الف بالدولار الامريكي وابنائك يقبضون منحة دراسية في بريطانيا باليورو من خزينة الشعب عن طريق سفارتنا في لندن…انت هو الخائن والمارق …حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ياصادق الغرياني…

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  • الشيطان اردوغان ينطبق عليه قوله تعالى :-
    وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)

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  • قال تعالى ؛-
    ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125)
    والله اعلم بانك ضال عن سبيل الله وتبتغى الفتنة والافساد فى الارض باستخدام الدين الذى يدغدغ مشاعر الجهلاء من الشباب المسلم الذى لو قرأ حديث رسول الله لعرف ان الغريانى ومن يقاتلون معه ومن ينفقون عليه اول من تسعر بهم النار قبل ان بدخلها الكفار بل وقبل ان يدخلها ابليس
    يا من سعى لمدح الناس له، ونسي لمن يجب أن يكون عمله، هل تعلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأُتى به، فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأُتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» [رواه مسلم ] .

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  • من ابليس اللعين الى الفاجر الغريانى وسيده الشيطان اردوغان نشكركم على حسن تعاونكم معنا وانتم ضمن شلة الانس مع ابليس فى الدرك الاسفل من النار والاخوان الفجار ياحمار

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