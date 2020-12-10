الشركسي: لا يمكن السكوت على تفشي وباء “التعطيل” للحوار الليبي

طالب عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي، اليوم الخميس، بعدم تعطيل الحوارات بين مجلسي النواب وما يسمى بمجلس الدولة والإسراع بتنفيذ الخارطة، موضحا أنه لا يمكن السكوت على تفشي وباء التعطيل والتسويف والمماطلة بين المجلسين.

وقال في تدوينه له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ليبيا تعتبر بلدا محتلة من عشرين ألف مرتزق وعشر قواعد أجنبية لا تخفى على مطلع ذي بصيرة

وأضاف الشركسي أنه لا يمكن لأي وطني أن يطالب بتأجيل الحوار لاسبوع لأسبوع فكيف سيتم التأجيل شهر أو شهرين، متساءلا ” أليس هناك رجل رشيد نلجأ إليه أليس عندكم من ركن شديد يتكئ عليه؟ ، موضحا أن البلاد على مقربةٍ من حرب دولية أخرى وزيادة في عدد المرتزقة وتثبيت القواعد الأجنبية، مشددا على ضرورة ألا يكون الشعب الليبي أداه لكي تتمدد تركيا وروسيا في البلاد.

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