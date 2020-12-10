الأكبر في تاريخها.. مالطا تصادر كمية مخدرات متجهة إلى ليبيا

أعلنت إدارة الجمارك المالطية، ضبط كمية من المخدرات وصفت بالقياسية، وتقدر قيمتها بـ 69 مليون يورو، داخل سفينة شحن كانت متجهة إلى ليبيا.

وأسفرت عملية التفتيش عن مصادرة السلطات المالطية 612 كيلوغرامًا من الكوكايين، في كمية وصفت بأنها “الأكبر في تاريخ الجزيرة”.

وقالت السلطات إنه تم العثور عن شحنة المخدرات المهربة في ميناء مالطا الحر، حيث تعمّد المهربون إخفاء الكوكايين في سفينة شحن داخل منصات تحمل زيت الطهي.

وكانت الشحنة قد غادرت الإكوادور وانتقلت عبر كولومبيا قبل اعتراضها من قبل الجمارك المالطية في طريقها إلى ليبيا.

وبحسب صحيفة “مالطا تودي”، فقد جاءت عملية الضبط خلال فحص حمولة إحدى الحاويات بالمسح الضوئي للبضائع، حيث بدت المنصات التي تحمل البضائع كثيفة مقارنة بالصور العادية، مما حمل ضباط الجمارك على تفريغ وتفكيك إحدى المنصات.

وتم اكتشاف رزم مخبأة داخل الركائز اللوحية، وهي عبارة عن عبوات تحتوي على مادة بيضاء تعطي إشارة إيجابية للكوكايين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية