عبد الرازق: اكتشفنا عمليات اختلاس داخل المصرف التجاري

كشف مدير مركز أمن المعلومات بالمصرف التجاري صبري عبد الرازق، اليوم الخميس، عن وجود عمليات اختلاس في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمور تحت الدراسة والتحليل.

وقال عبد الرازق في تصريحات إعلامية إن الموضوع بدأ مع تفاجئهم في المصرف التجاري بعملية إيداع لعدد 5 حسابات بالفترة الأخيرة دون وجود ما يقابل ذلك الإيداع من مستند تقييد محاسبي.

وأوضح أنه تم الاكتشاف من الإدارات الرقابية في المصرف في نفس اليوم وفورا تم التعامل مع الموضوع بكل مهنية وإيقاف الحسابات وتجميدها للتقصي عليها، و إبلاغ مباحث الأموال العامة.

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