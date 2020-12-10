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في شكوى للنائب العام.. «الكبير»: «باشاغا» يمنعني من السفر ويعرقل جهود توحيد سعر الصرف

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”  شكوى إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، ضد فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق يتهمه فيها بمنعه من السفر وعرقلة جهوده الاستثنائية لتوحيد سعر صرف الدينار.

وجاء في نص بيان الكبير، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “بتاريخ اليوم الخميس الموافق 2020/12/10 عندما كنت بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا تفاجأت بإدراج اسمي ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا”.

وتابع؛ “ولما كان ما صدر عن وزير الداخلية يمثل سلوكا خارج عن القانون ومساسًا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية «مصرف ليبيا المركزي» ، كما يمثل عرقلة الجهود إستثنائية يبذلها المصرف ممثلا في محافظه لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

وختم الشكوى “عليه وإذ نحيطكم علما بما سبق فإننا نأمل منكم اتخاذ ما خوله لكم القانون من سلطات وصلاحيات بالخصوص “.

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الكبير باشاغا سعر الصرف

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • إنشاءالله اين السفر علي خير ؟؟؟ انشاءالله ليست اسطنبول ياسيادة المحافظ …!!!…لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…………….

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