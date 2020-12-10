«مكافحة الأمراض»: 661 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 644 مصابا، في حين توفى 12 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

واستلم المركز 4218 عينة موزعة كالتالي: مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1210 عينات، ومختبر فرع المركز مصراته 446 عينة، ومختبر مركز بنغازي سبها 35 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 133 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 109 عينات، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 332 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز المرجعي زليتن 225 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 40 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن 94 عينة، ومختبر فرع المركز ترهونة 45 عينة، ومختبر فرع المركز سرت 24 عينة، ومختبر فرع المركز زوارة 18 عينة، ومختبر فرع المركز طبرق 3 عينات.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 89 ألفا و183 إصابة، منها 28 ألفا و680 نشطة، و59 ألفا و222 متعافى، بينما توفى 1273 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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