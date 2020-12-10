السراج يلتقي السفير البريطاني لبحث هذه الملفات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الخميس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، يرافقه السكرتير الاول بالسفارة روس موريسون، والملحق العسكري مارك بافان، لبحث مستجدات الوضع في ليبيا.

وعبر السفير البريطاني، خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس عن دعم بلاده لمسار السلام في ليبيا الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وفي هذا الاطار أكد الجانبان على أن نجاح هذا المسار يتطلب وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.

من جهة أخرى بحث الاجتماع عدد من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بمساهمة الشركات والمؤسسات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج تطوير وتنمية المهارات.