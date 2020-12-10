المرصد السوري: أكثر من 7 ألاف مرتزق سوري ما زالوا موجودين داخل مناطق سيطرة حكومة الوفاق

ليبيا – كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن تواصل جهات أممية معه؛ للتعرف على تقديرات مرصده فيما يتعلق بقيام بعض الدول بنقل مرتزقة من حاملي الجنسية السورية إلي الأراضي الليبية أو إخراجهم منها.

عبد الرحمن وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، قال: “رصدنا عودة ما يقرب من 10700 مرتزق لسوريا عبر الأراضي التركية، وذلك قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار؛ ولكننا فوجئنا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بأيام قليلة بتوقف عملية عودة هؤلاء لوطنهم عبر الأراضي التركية”.

وأضاف مدير المرصد: “يمكن القول إن هناك ما يقرب من 7000 مرتزق سوري ممن جلبتهم تركيا ما زالوا موجودين داخل مناطق سيطرة حكومة الوفاق بالغرب الليبي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية