باشاآغا يجتمع مع شركة إيديميا الفرنسية لمناقشة آفاق التعاون الأمني بين الجانبين

ليبيا – اجتمع عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأربعاء بشركة إيديميا IDEMIA الفرنسية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بداخلية الوفاق.

اللقاء ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة آفاق التعاون الأمني بين داخلية الوفاق والشركة، وذلك بهدف الاستفادة منها في تطوير وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

وقد استُعرض خلال الاجتماع تقنيات وخبرات الشركة في المجال الأمني والتدريبي في عدة مجالات متعلقة بالتطبيقات الأمنية بجوازات السفر والهويات الشخصية، واستخدام تقنية البارومتر في التعرف على الهويات، ومنع التزوير في العمليات الانتخابية، والنظام المروري والأحوال المدنية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الأمنية التي تهم وزارة الداخلية.

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