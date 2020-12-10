المسماري: أردوغان حتى هذه الساعة ينقل العتاد والمرتزقة إلى ليبيا

ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن الحرب على الإرهاب ليست مقيدة بتوقيت.

المسماري وفي تصريحات لموقع “بوابة أخبار اليوم” المصرية أضاف: “الحرب على الإرهاب معركة طويلة جدًا تحتاج إلى سيطرة عسكرية على كامل الأراضي الليبية، ثم سيطرة أمنية، انتهاءً بمحاربة الإرهاب فكريًا؛ وهذا يحتاج إلى وقت طويل”.

وتابع: “الجيش الوطني ملتزم بوقف إطلاق النار الذي يبعد عن مصراتة بحوالي 150 كم، فالجيش الليبي مرتاح إلى النتائج والخطوات التي بذلت في حوار اللجنة العسكرية 5 +5”.

واختتم المسماري حديثه قائلًا: “إن شاء الله يتم تحرير ليبيا بطريقة غير القتال كما يرى البعض”.

وفي سياق اخر ،صرح المسماري لموقع “سكاي نيوز عربية” بإن طائرات تركية مسيرة تجوب مناطق غرب مدينة سرت.

وأضاف أن تلك الطائرات أقلعت من قاعدة مصراتة وذلك في حركة طيران غير اعتيادية وفي تحدٍ لاتفاق اللجنة العسكرية الليبية 5+5.

وقال :”نعرف أن أردوغان يهدف للوصول إلى النفط والموانئ النفطية وسيحاول من خلال المليشيات المتطرفة والإخوان السيطرة على قوت الليبيين باعتباره مفتاح السيطرة على ليبيا”.

وشدد المسماري على أن النفط الليبي والموانئ النفطية تحت أيدي أمينة “قوات الجيش الوطني”، موضحا أن المجتمع الدولي يعرف ذلك تماما.

وشدد المتحدث باسم الجيش على أن أي تلاعب بالنفط لن يكون قضية محلية فقط وإنما سيكون قضية دولية لوجود شركاء أجانب وشركات أجنبية، لافتا إلى أن المجتمع الدولي بات يراقب بجدية ملف إنتاج النفط في ليبيا.

المسماري أكد أن أردوغان حتى هذه الساعة ينقل العتاد والمرتزقة إلى ليبيا ويسيطر على قواعد جوية وبحرية غرب ليبيا، واصفا إياه بـ”المستعمر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية