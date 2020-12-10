محمد المبشر: لا يمكن إجبار أي مجتمع على الرضوخ للدولة المركزية بالقوة

قال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، إنه “لا يمكن اجبار أي مجتمع على الرضوخ للدولة المركزية بالقوة”.

وأضاف “المبشر” في منشور عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الخميس، ” يجب أن يشعر -المجتمع- أن الدولة دولته والناس أهله والعدالة مضمونة”.

وكان”المبشر”، قد دعا صناع القرار والمتحاورين في تونس أو غدامس أو سرت أن يتحملوا مسؤوليتهم لحل الأزمة الليبية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن جميع الفئات الليبية تجتمع على صوت واحد الآن وهو دعوة صناع القرار والمتحاورين في تونس أو غدامس أو سرت أن لا يفوتوا هذه الفرصة التاريخية التي ساقها القدر لهم بأن جعل أمر الاستقرار والسلام والبناء بأيديهم، لافتا إلى أن عليهم أن يتحملوا المسؤولية التاريخية في إخراج البلاد مما فيه بالتنازل وتقديم المصلحة العامة عن الخاصة، وإدراك أن هذه الفرصة ربما لن تتكرر لهم مرة ثانية.