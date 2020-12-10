باشاغا يجتمع بنائب رئيس مجلس القضاء.. والسبب

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، صباح اليوم الخميس بنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضوء منصور، وبحضور رئيس إدارة القانون بالمجلس محمود محمد، والمستشار القانوني بالوزارة المرغني الربع.

وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس، فتح أفاق التعاون الأمني والقضائي بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء فيما يتعلق بالمجالات والأعمال القانونية والأمنية، وكذلك دور وزارة الداخلية في مساعدة الأجهزة القضائية في تنفيذ الأحكام القضائية.

وأوضح باشاغا، أن السلطة القضائية تعد من أهم ركائز الدولة الحديثة التي يسودها القانون ويلجأ إليها الجميع لصون الحقوق وحماية الحريات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يعد من أحد السلطات الثلاث بالدولة والتي تمتلك كل سلطة فيها وظيفة معينة لتسيير الوظائف بانسجام دون أن يتم تركز على مركزية واحدة.

ومن جهته أشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو سلطة قضائية مستقلة، تتولاها المحاكم والنيابات وتمثيل دورها في فصل المنازعات.