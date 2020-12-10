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الصيادون المحتجزون في ليبيا يُثيرون خلافًا إيطاليًا داخليًا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت عضو مجلس النواب الإيطالي، ماتيلدي سيراكوزانو، إن 18 شخصًا يتعرضون للاحتجاز بشكل غير قانوني في ليبيا منذ مائة يوم، وإن الحكومة لم تستطع، حتى اللحظة، إيجاد حل لهذه الأزمة الخطيرة للغاية.

وقالت “سيراكوزانو”، وهي نائبة عن حزب forza italia، إنه منذ مائة يوم، تعيش عائلات الصيادين من أسطول “ماتزارا ديل فاللو” ليالٍ لا تنتهي، ولا تقبل أن يفشل رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية، لويجي دي مايو، في رفع صوت إيطاليا دوليًا.

و ذكرت “سيراكوزانو” أنه من “السخف” أن الاتحاد الأوروبي باستثناء بعض التعليقات الخجولة لم يستخدم ثقله الدبلوماسي للحوار مع السلطات الليبية؛ لأنه لا توجد مبررات مقنعة لهذا الفعل، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “آكي” الإيطالي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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