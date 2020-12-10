الصيادون المحتجزون في ليبيا يُثيرون خلافًا إيطاليًا داخليًا

قالت عضو مجلس النواب الإيطالي، ماتيلدي سيراكوزانو، إن 18 شخصًا يتعرضون للاحتجاز بشكل غير قانوني في ليبيا منذ مائة يوم، وإن الحكومة لم تستطع، حتى اللحظة، إيجاد حل لهذه الأزمة الخطيرة للغاية.

وقالت “سيراكوزانو”، وهي نائبة عن حزب forza italia، إنه منذ مائة يوم، تعيش عائلات الصيادين من أسطول “ماتزارا ديل فاللو” ليالٍ لا تنتهي، ولا تقبل أن يفشل رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية، لويجي دي مايو، في رفع صوت إيطاليا دوليًا.

و ذكرت “سيراكوزانو” أنه من “السخف” أن الاتحاد الأوروبي باستثناء بعض التعليقات الخجولة لم يستخدم ثقله الدبلوماسي للحوار مع السلطات الليبية؛ لأنه لا توجد مبررات مقنعة لهذا الفعل، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “آكي” الإيطالي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية