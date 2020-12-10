قبل إبحارها إلى ليبيا.. مالطا تعترض سفينة محملة بمخدرات بقيمة بـ69 مليون يورو

أعلنت إدارة الجمارك المالطية ضبط 612 كيلوغراما من مخدر «الكوكايين» على متن سفينة، قبل إبحارها إلى ليبيا، قدرت قيمتها السوقية بـ69 مليون يورو.

وأكدت الإدارة مغادرة السفينة الإكوادور، قبل أن تتوقف في كولومبيا، ثم أكملت رحلتها لترسو في مالطا، حيث عثر على «الكوكايين» مخفيا في حاوية محملة بزيت الطهي.

وجاء في بيان جمركي أن هذه الشحنة «حطمت الرقم القياسي في كمية المخدرات المكتشفة بحاوية واحدة.

يشار إلى أنه جرى في 2019 ضبط ما مجموعه 750 كيلوغراما من المخدر بقيمة 84.5 مليون يورو في 16 حاوية.

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