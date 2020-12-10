عجمي: استقرار ليبيا سيكون له العامل المؤثر الإيجابي على الحد من ظاهرة التنظيمات الإرهابية

ليبيا – قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري غادة عجمي إن استقرار ليبيا الأمني أولًا، من استقرار مصر كدولة محورية رئيسة بالنسبة للعالم أجمع.

عجمي وفي تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” المصري أمس الأربعاء لفتت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحكم مصر بمبادئ قوية و سامية، ومن أهم هذه المبادئ عدم التدخل فى شؤون أي دولة أخرى ومحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وحرصهِ على نشر هذا الاستقرار في العالم كله.

وأشارت إلى أن التدخل الأجنبي من بلد لبلد أخرى له أهداف خاصة تعوق استقراره ولا بد من السير على درب الاستقرار لكل دولة والمحافظة عليها من كافة النواحي، مؤكدة أن استقرار ليبيا سيكون له العامل المؤثر الإيجابي على الحد من ظاهرة التنظيمات الإرهابية ونشرها وتجفيف المنابع للقيادات الإرهابية في كل مكان.

عجمي أكدت أن الرئيس السيسي أثبت بالبرهان أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاستثماري لا بد أن يكون له أساس، وأساسه هو محاربة الإرهاب وعدم تدخل أي دولة أجنبية في شؤون دولة أخرى تعوق استقراره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية