الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 12 حالة وفاة و 661 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 12 حالة وفاة و 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 644 للشفاء.

وأوضح المركز أنه استلم (4218) عينة موزعة المختبرات التالية، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1210) عينة، ومن مختبر فرع المركز مصراته عدد (446) عينة، ومن مختبر مركز بنغازي سبها عدد (35) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (133) عينة، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (109) عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (332) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (225) عينة، ومن مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (40) عينة، ومن مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (94) عينة، من مختبر فرع المركز ترهونة عدد (45) عينة، ومن مختبر فرع المركز سرت عدد (24) عينة، ومن مختبر فرع المركز زواره عدد (18) عينة، ومن مختبر فرع المركز طبرق عدد (3) عينات.

وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات تبين سلبية ( 3557 ) عينة وإيجابية (661) عينة منهم ( 482 ) حالة جديدة و ( 179) حالة مخالطة.

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