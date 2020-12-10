«مكافحة الأمراض»: 661 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 644 حالة ووفاة 12 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 09 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (272).

واستلم المركز عدد (4218) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1210) عينة، مختبر فرع المركز مصراته عدد (446) عينة، مختبر مركز بنغازي سبها عدد (35) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (133) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (109) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (332) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (225) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (40) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز ترهونة عدد (45) عينة، مختبر فرع المركز سرت عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز زواره عدد (18) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (3) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3557) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (661) عينة موجبة لفيروس كورونا (482 جديدة + 179 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 280 حالة جديدة

عدد 38 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 17 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 61 حالة مخالطة

4.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

5.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

6.العواته

عدد 2 حالة جديدة

7.الخمس

عدد 13 حالة جديدة

8.سرت

عدد 6 حالة جديدة

9.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

10.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

11.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

12.القره بوللي

عدد 9 حالة جديدة

13.زواره

عدد 27 حالة مخالطة

14.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.قصر بن غشير

عدد 14 حالة جديدة

16.الماية

عدد 13 حالة جديدة

17.الجفرة

عدد 3 حالة جديدة

18.سبها

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

19.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

20.الشاطئ

عدد 1 حالة مخالطة

21.الزنتان

عدد 5 حالة مخالطة

22.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

23.العجيلات

عدد 6 حالة جديدة

24.وازن

عدد 1 حالة جديدة

25.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

26.قصر الأخيار

عدد 4 حالة جديدة

27.جنزور

عدد 6 حالة جديدة

28.غدامس

عدد 1 حالة مخالطة

29.سوق الخميس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

30.السواني بن أدم

عدد 3 حالة جديدة

31.ظاهر الجبل

عدد 2 حالة جديدة

32.الزاوية الغرب

عدد 13 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

33.غريان

عدد 9 حالة جديدة

34.زليتن

عدد 34 حالة جديدة

عدد 36 حالة مخالطة

35.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 644 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 378 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في الخمس

3.عدد 68 حالة في مصراته

4.عدد 11 حالة في صرمان

5.عدد 110 حالة في زواره

6.عدد 10 حالات في قصر بن غشير

7.عدد 12 حالة في العجيلات

8.عدد 23 حالة في الزاوية المركز

9.عدد 3 حالات في الزاوية الجنوب

10.عدد 23 حالة في زليتن

11.عدد 3 حالات في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 12 ) حالة الوفاة

1.عدد 4 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في مصراته

3.عدد 2 حالة في سبها

4.عدد 1 حالة في القره بوللي

5.عدد 4 حالات في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 89183

2.الحالات النشطة : 28680

3.المتعافين : 59222

4.الوفيات : 1273