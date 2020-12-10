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معتوق: الأمم المتحدة لم تحرص على إنهاء الأزمة في ليبيا بل على إدارتها فقط

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة لم تنجح طيلة السنوات الماضية في تهدئة الوضع في ليبيا و لم تحرص على إنهاء الأزمة بل على إدارتها فقط، مشيرا إلى أن هناك نية للإبقاء على تيار الإسلام السياسي في واجهة الصورة.

ورأى معتوق أن الحوادث الأخيرة تظهر عدم توافر نيات حسنة لإيجاد تسوية، وهناك مؤشرات إلى فشل الاتفاق وتعطل المسار السياسي، وذلك لأن التصعيد يعطّل كل المسارات ويفشل كل المساعي.

وأضاف معتوق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دخل إلى ليبيا ومن الصعب أن يخرج، مشيرا إلى أن هناك خلفية سياسية لدى أردوغان الذي يريد أن يرسل برسائل الى القاهرة، وهذه الحشود الأخيرة هي رسالة صريحة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • مع إحترامي لرأي السيد الفاضل/معتوق ..الا ان القردوغان هو مجرد كلب مأجور لامريكا واسرائيل وعندما ينتهي دوره ويأكل العظمة التي رميت له سيخرج …هو مجرد تاجر او مرتزق …الاسلحة والمعدات التي يرسلها هي لزيادة الفاتورة فقط التي سيدفعها البائس السراج للقردوغان وصهره وعصابته من قوت الليبيين…القردوغان عميل معروف متلون ويلعب بذكاء علي المتناقضات ولكن كما يقول المثل الليبي ((الذيب الحريص أيطيح ب كرعيه الاربعه))…وانشاءالله نهايته في ليبيا قريبة بأذن الله…اللهم احفظ ليبيا من شرور موزه والقردوغان يارب العالمين…اللهم آميييييييييييين………………

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