معتوق: الأمم المتحدة لم تحرص على إنهاء الأزمة في ليبيا بل على إدارتها فقط

قال المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة لم تنجح طيلة السنوات الماضية في تهدئة الوضع في ليبيا و لم تحرص على إنهاء الأزمة بل على إدارتها فقط، مشيرا إلى أن هناك نية للإبقاء على تيار الإسلام السياسي في واجهة الصورة.

ورأى معتوق أن الحوادث الأخيرة تظهر عدم توافر نيات حسنة لإيجاد تسوية، وهناك مؤشرات إلى فشل الاتفاق وتعطل المسار السياسي، وذلك لأن التصعيد يعطّل كل المسارات ويفشل كل المساعي.

وأضاف معتوق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دخل إلى ليبيا ومن الصعب أن يخرج، مشيرا إلى أن هناك خلفية سياسية لدى أردوغان الذي يريد أن يرسل برسائل الى القاهرة، وهذه الحشود الأخيرة هي رسالة صريحة.

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