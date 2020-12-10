إلى النائب العام.. الكبير: تفاجأت بمنعي من السفر بأمر من باشاغا

قام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، بمخاطبة النائب العام بشأن إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وقال الكبير، في المخاطبة التي تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نسخة منها، إنه كان بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا وتفاجأ بمنعه من السفر، مشيرا إلى أن الخطوة تعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها المصرف ممثلاً في المحافظ لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة المركزي.

كما طالب الكبير -في خطابه- من النائب العام إلى اتخاذ ما خوله القانون من سلطات وصلاحيات في هذا الشأن.