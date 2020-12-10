ليبيا الان

إلى النائب العام.. الكبير: تفاجأت بمنعي من السفر بأمر من باشاغا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، بمخاطبة النائب العام بشأن إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وقال الكبير، في المخاطبة التي تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نسخة منها، إنه كان بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا وتفاجأ بمنعه من السفر، مشيرا إلى أن الخطوة تعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها المصرف ممثلاً في المحافظ لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة المركزي.

كما طالب الكبير -في خطابه- من النائب العام إلى اتخاذ ما خوله القانون من سلطات وصلاحيات في هذا الشأن. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ماعلاقة السفر بجهود توحيد الصرف..؟؟ لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم….طبعا السفر أكيد الي عاصمة الارهاب والدواعش والعاهرات الي اسطمنبول الغالية عليك ياسيادة المحافظ…!!!!!المفترض ان تكون هناك اجتماعات مستمرة وحلول فورية لمشاكل المواطن بدلا من السفر والنزهة…الشعب يعاني وسيخاصمك يوم القيامة امام رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون ..يوم لا ينفعك القردوغان ولا الميليشيات التي تحميك مقابل الاعتمادات الوهمية التي صرفتها لزعماء وقادة عصابات ميليشيات اللصوص القتلة…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل درهم صرفته بدون وجه حق ياصديق الكبير…وندعوا الله ان كل من قبض منك مالا حراما ان يصرفه في الداء والدواء ..اللهم آميييييييييييين………..

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  • نيك زك امه داخل البغل وعليه ديني الا راجل ياباشاغا احشي دينمه ف الحبس الميبون خليه ايشوف معاناة الناس ياربي انشوفوك يوم اسود اغبر امزبر ع راسك تتمني الموت ومتحصلهاش ي فرخ الحرام لعنة الله واللاعنون عليك، ع الوقت الحالي راجلها باشاغا ربي دينمهم وعليه ديني الشعب الا امعاك

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