الكبير يدعو مجلس إدارة المصرف المركزي للإجتماع الخميس المقبل لمناقشة تعديل سعر الصرف

ليبيا- بعث محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير رسالة لأعضاء مجلس إدارة المصرف الذي يترأسه أيضا بشأن الاجتماع الأخير للمجلس.

الرسالة التي تم إرسالها الأربعاء وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منها أشارت إلى أنه وتأسيسا على مخرجات الاجتماع التشاوري لمجلس إدارة المصرف المركزي الذي عقد في الـ7 من ديسمبر الجاري يتم الدعوة لحضور الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2020 يوم الخميس الموافق الـ17 من ذات الشهر.

وأضافت الرسالة أن الاجتماع الذي سيتم عبر تطبيق “زوم” يأتي لمناقشة بنود جدول الأعمال الذي ضم بندا واحد هو استعراض ومناقشة تقرير اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

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