الاتحاد الأوروبي: 348 ألف طفل في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية

ليبيا- أكد الاتحاد الأوروبي وجود 348 ألف طفل في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وفقا لفرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا.

وجاء في بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي في ليبيا في موقع التواصل الاجتماعي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أن الفرع الليبي التابع إلى “يونيسيف” الشريك للاتحاد يؤكد حاجة هؤلاء الأطفال للغذاء والرعاية الصحية والوصول إلى حق التعليم.

وأضاف البيان أن العديد من المدارس قد تضررت في ليبيا أو تم تدميرها خلال النزاع فيما أضطر البعض منها للإغلاق بسبب القتال المستمر مؤكدا أن وباء كورونا الذي انتشر خلال العام 2020 زاد من سوء الأوضاع وجعل آلاف الأطفال عرضة لخطر التخلف عن التعليم.

وتطرق البيان إلى سعي الاتحاد الأوروبي بالتعاون “يونيسيف” لتوفير فرص التعليم لأطفال ليبيا وجعل البيئة الدراسية آمنة لهم كاشفا عن زيارة ميدانية لمركز “بيتي” في سوق الجمعة حيث يتمكن مئات الفتيات والفتيان من حضور الفصول الدراسية والحصول على الكتب والمواد التعليمية الأخرى والوصول لأجهزة الحاسوب.

وأختتم البيان بالإشارة إلى تقديم المركز مجموعة من الدروس عبر الإنترنت لتمكين الأطفال من مواصلة التعلم مع الحفاظ على سلامتهم أثناء فترة تفشي وباء كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية