اليوم.. بدء جولة جديدة من الحوار الليبي لحسم اختيار السلطة التنفيذية

تبدأ البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، جولة ثانية من النقاش والمحادثات مع أعضاء الحوار السياسي الليبي أملاً بالتوصل إلى توافق حول الآلية التي سيتم اعتمادها لتحديد شكل السلطة التنفيذية الجديدة ولاختيار القيادة السياسية الجديدة في ليبيا، وإحراز تقدم نحو تحقيق الاستقرار في البلاد لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في نهاية العام القادم

ووجهت البعثة الأممية الدعوة إلى المشاركين في الحوار وعددهم 75، لاجتماع عبر الدائرة المغلقة، من أجل متابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية انطلاقا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، معربة عن أملها في الوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها

وكان أعضاء الملتقى، كانوا صوتوا الأسبوع الماضي عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، على اختيار آلية واحدة من بين 10 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة

فيما لم تحصل أي من الخيارات المطروحة على النسبة المطلوبة من أصوات المشاركين، بعدما انحسر التصويت ما بين الآليتين الثانية التي حصلت على 39 صوتا، والثالثة التي أيدّها 24 مشاركا

وتشترط البعثة الأممية، تحقيق إجماع وتوافق حول الآلية التي سيتم اعتمادها لتوزيع واختيار المناصب بنسبة 75% من أصوات المشاركين

والآليتان الثانية والثالثة، تقومان على تقسيم المناصب التنفيذية وفقا لمنطق المحاصصة المناطقية، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة القادمة، وتقصي مرشحهم إلى منصب رئيس الحكومة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

ويعد التنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، أهمّ العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر

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